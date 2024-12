Hadir di Indonesia, Xpeng Tunjuk ERAL Sebagai APM, 2 Mobil Listrik Disiapkan

jpnn.com, JAKARTA - Tahun depan, berbagai merek mobil asal China terus berdatangan. Terbaru ialah Xpeng.

Menetapkan jejaknya di pasar otomotif Indonesia, Xpeng menjalin kemitraan dengan Erajaya Active Lifestyle (ERAL).

Artinya, ERAL akan menjadi agen pemegang merek (APM) Xpeng untuk pasar Indonesia.

Kemitraan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Erajaya Active Lifestyle yang diwakili oleh CEO ERAL Djohan Sutanto, dan Alex Tang selaku Head of International Division of Sales and Service Xpeng.

Pencapaian tersebut merupakan langkah signifikan dalam ekspansi global Xpeng, khususnya di Asia, sekaligus memperkuat komitmennya menghadirkan solusi mobilitas berkelanjutan berbasis AI di seluruh dunia.

CEO ERAL Djohan Sutanto, mengatakan penandatanganan MoU dengan Xpeng merupakan pencapaian penting dalam perjalanan perusahaan, dengan langkah strategis memasuki bisnis kendaraan listrik (EV).

"Kami bangga dapat berkolaborasi dengan Xpeng, salah satu pemain EV terkemuka di dunia, untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia," kata Djohan, dalam keterangannya, Selasa (31/12).

Erajaya sendiri memiliki pengalaman luas di bidang ritel dan distribusi, kini merambah lini bisnis ke otomotif.