Hadir di We The Fest 2024, Booth The LAndmark Siapkan Berbagai Keseruan

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah keseruan akan tersaji dalam We The Fest 2024 yang digelar di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta pada 19, 20, dan 21 Juli 2024.

Tidak hanya penampilan musik, berbagai booth juga siap menghadirkan hiburan sepanjang We The Fest 2024, salah satunya Booth The LAndmark by Iceperience.id.

"Kalian wajib banget untuk dateng ke booth The LAndmark by Iceperience.id yang memang dibuat khusus untuk kamu, pasangan, teman atau geng, that you attend together with) dan bakal kasih experience yang menyenangkan dengan sensasi artsy dan spohisticated yang bisa dirasakan,” kata Fabianus Arry Kurniawan selaku perwakilan Iceperience.id dalam keterangan resmi, Rabu (17/7).

Baca Juga: Marcell Siahaan Siapkan Penampilan Spesial di We The Fest 2024

Menurut Arry, booth The LAndmark nanti punya suasana yang fancy di We The Fest 2024.

Konsep eksterior menampilkan fasad dengan material berputar sehingga menambah dinamisme cahaya, pantulan warna-warni yang memukau dan atraktif.

Interior menampilkan konsep ultra minimalis dengan berbagai aktivasi serta tempat duduk santai.

Baca Juga: We The Fest 2024 Siapkan 51 Penampil dan Sejumlah Kejutan

"Space ini dirancang dengan epik banget, bikin siapa saja bisa ngerasain pengalaman eksklusif di sana," jelasnya.

Booth The LAndmark by Iceperience.id menawarkan berbagai konsep dan aktivitas seru sambil menikmati lineup We The Fest 2024.