The Adams Tampilkan Bendera Palestina di Panggung We The Fest 2024

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Adams menampilkan gambar bendera Palestina saat tampil dalam We The Fest 2024 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta, Minggu (21/7).

Hal tersebut sebagai bentuk dukungan band beranggotakan Ario Hendarwan, Saleh Husein, dan Gigih Suryo Prayogo itu kepada masyarakat Palestina yang diserang zionis.

Adapun bendera Palestina ditampilkan ketika The Adams membawakan lagu berjudul Timur.

Layar di atas panggung berukuran besar itu juga menunjukkan potongan video kejadian-kejadian di Palestina termasuk Rafah.

"Halo apa kabar? Banyak wajah familiar di sini," kata Saleh dari The Adams, Minggu (21/7) malam.

Selain memainkan lagu Timur, The Adams juga membawakan sejumlah hit di We The Fest 2024.

The Adams menyajikan lagu Pelantur, Waiting, hingga Hanya Kau pada awal penampilan.

"Kami coba setlist baru dan intro baru," ucap Ario, The Adams.