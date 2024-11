Hadiri China Economic and Social Forum 2024, Gus Addin: Inovasi & Kolaborasi untuk Masa Depan Global

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan forum China Economic and Social Forum 2024 akan menciptakan kerja sama internasional yang berkelanjutan.

Forum ini juga akan mendorong sinergitas global dalam pembangunan sosial dan ekonomi inklusif, serta memperkuat kerja sama internasional demi mencapai perdamaian dan kemakmuran bersama.

Hal itu disampaikan Addin seusai menghadiri forum China Economic and Social Forum 2024 di Shanghai, Tiongkok.

Ia ditemani, Ketua Bidang Hubungan Internasional GP Ansor, Dianta Sebayang, yang juga pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta, serta Wasekjen Bidang Hubungan Internasional, Budy Sugandi, alumni doktoral dari Southwest University, China.

Forum yang memasuki tahun ke-19 ini diselenggarakan oleh China Economic and Social Council (CESC) dengan tema besar Building a Community with a Shared Future for Mankind, Working Together to Make a Modern World.

Platform Dialog Global untuk Inovasi dan Kerja Sama

CESC berperan sebagai think tank tingkat tinggi di bawah naungan Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC).

Sejak pertama kali digelar pada 2006, forum ini telah menjadi platform dialog strategis bagi pemimpin dunia, akademisi, serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk membahas berbagai isu global.