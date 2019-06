Hahaha, Luis Suarez Anggap Kiper Chile Handball di Kotak Penalti

jpnn.com, RIO DE JANEIRO - Striker Uruguay Luis Suarez jadi sorotan usai pertandingan terakhir Grup C Copa America 2019 antara timnya versus Chile di Estadio do Maracana, Rio de Janeiro, Selasa (25/6) pagi WIB.

Sekitar menit ke-22, striker Barcelona itu membuat gestur meminta penalti setelah tendangannya kena blok tangan kiper Chile Gabriel Arias. Suarez kemudian seperti menyadari kebodohannya dan memegang kepalanya dengan kesan frustrasi.

Luis Suarez appealing for handball from a goalkeeper inside of his own area ???? pic.twitter.com/weWxPrUcbe — Anfield HQ (@AnfieldHQ) June 25, 2019

Masih cerita soal Suarez. Mantan pemain Liverpool itu membuat gestur meminta wasit memberi kartu kepada pemain Chile yang menekel seorang penonton yang masuk ke lapangan.

He also asks the ref to book an opponent for tripping an invader

This is the mist luiz Suarez thing Luis Suarez has ever done????????????#CopaAmerica #CopaAmerica2019 #Barca pic.twitter.com/2YFFEqiwJb — Football Laboratory (@FootballLabora1) June 25, 2019