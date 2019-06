Lihat, Gol Tunggal Cavani Membuat Uruguay jadi Juara Grup C Copa America 2019

jpnn.com, RIO DE JANEIRO - Uruguay finis sebagai juara di penyisihan Grup C Copa America 2019.

Pada matchday terakhir grup melawan Chile di Estadio do Maracana, Rio de Janeiro, Selasa (25/6) pagi WIB, La Celeste (julukan timnas Uruguay) menang 1-0.

Satu-satunya gol dalam laga yang digelar di stadion terbesar di Brasil itu dicetak bomber maut Paris Saint-Germain, Edinson Cavani di menit ke-82.

Cavani mencetak gol lewat sundulan, berkat umpan dari Jonathan Rodriguez.

1 - Edinson Cavani has now scored 12 headed goals for Uruguay???????? (all competitions), at least four more than any other player for La Celeste in this century (8, José María Giménez). Killer.#CopaAmerica pic.twitter.com/0VeUqylSVM — OptaJavier (@OptaJavier) June 25, 2019