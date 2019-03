Halo, Bu Iriana Ajak OASE KK Jajal MRT Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kabar tentang uji coba moda transportasi baru Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta ternyata menarik hati Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Dengan mengajak para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK), Iriana menjajal menaiki MRT dari Stasiun Bundaran HI menuju Lebak Bulus, Senin (18/4).



Iriana tampak tampil santai dalam kesempatan itu. Bercelana panjang putih dengan atasan merah plus, Iriana juga menenteng waist bag.



"Halo," ujarnya menyapa wartawan. Iriana tiba di Stasiun Bundaran HI pukul 09.40 WIB.

Selain Iriana, tampak pula Ibu Mufidah Kalla, istri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mendampingi OASE KK saat menjajal MRT JAkarta.

Iriana tamak berdiri di dalam MRT Jakarta. Demikian pula dengan Mufidah Kalla yang juga berdiri dekat pintu MRT.

Sekadar informasi, uji coba publik MRT telah dimulai sejak 12 Maret lalu. Meski gratis, penumpang yang akan ikut uji coba harus mendaftar terlebih dahulu secara online melalui www.ayocobamrtj.com.



Animo masyarakat saat uji coba MRT cukup tinggi. Melihat hal itu pun PT MRT Jakarta menambah kuota penumpang yang bisa menjajal moda transportasi terbaru di ibu kota ini.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Muhamad Kamaludin mengatakan, tingginya animo masyarakat terlihat dari tiket yang disediakan sudah habis sejak Jumat (15/3). Adapun uji coba masih akan berlangsung hingga 23 Maret mendatang.

“Tiket sudah habis sejak Jumat lalu, kami tambah kuota untuk warga yang akan ikut uji coba,” kata Kamaludin, saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (17/3).