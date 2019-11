Hanin Dhiya Kolaborasi dengan NIve dari Korea

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi kenamaan Hanin Dhiya merilis lagu terbaru berjudul 'Where is the Love'. Menariknya, lagu ini merupakan hasil kolaborasi dirinya dengan NIve, musisi dan pencipta lagu dari Korea, di bawah naungan 153 Entertainment.

Proses kolaborasi untuk lagu 'Where Is The Love' terjadi cukup unik. Bermula saat Hanin Dhiya yang meng-cover lagu 'Liberated' milik NIve dan mengunggah videonya di kanal YouTube.

NIve ternyata meresponsnya dengan mengunggah video saat dirinya memainkan piano. Dia juga menyanyikan lagu Berkawan Dengan Rindu milik Hanin Dhiya.

Saling apresiasi pun berlanjut ke dalam bentuk kolaborasi yang penuh dengan kehangatan. Walaupun lagu 'Where is the Love' direkam di dua negara yang berbeda, namun suara Hanin dan NIve bersatu padu menciptakan harmoni yang indah.

"NIve ikut berperan dalam proses penulisan lagu ini," kata Hanin Dhiya kepada jpnn.com, Selasa (26/11).

'Where is the Love' diproduseri oleh Hyuk Shin, produser eksekutif dari 153 Entertainment yang bermarkas di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Banyak penyanyi dan grup internasional yang pernah diproduseri oleh Hyuk Shin. Sebut saja Justin Bieber, EXO, DEAN, GOT7, SHINee, Monsta X, Red Velvet, NCT 127, TXT, dan lainnya. 153 Entertainment juga menjadi label musik dan artis manajemen yang menaungi NIve.

Diketahui, Hanin Dhiya adalah musisi muda berbakat dari Indonesia di bawah naungan Warner Musik Indonesia. Mengawali kariernya sebagai Juara 2 Rising Star 2014, Hanin kini telah menjadi artis multiplatinum berkat hasil penjualan album pertamanya, Cerita Hanin Dhiya (2018) ketika masih berusia 18 tahun.

Hanin juga menjadi penyanyi yang mendapatkan Golden Button dari YouTube, dengan total lebih dari 453 juta kali videonya telah ditonton di channel pribadinya. Oleh YouTube Hanin dianugerahi sebagai Official Artist Channel nomor 1 di 2018. Dengan jumlah pendengar bulanan mencapai lebih dari 1 juta di Spotify, menunjukkan kekuatan eksistensi Hanin di dalam industry musik.