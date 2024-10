Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Turun Per Selasa 1 Oktober, Berikut Daftar Lengkapnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga bahan bakar minyak nonsubsidi Pertamina resmi turun per 1 Oktober 2024.

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM terkait tarif harga bahan bakar yang terhitung efektif per 1 Oktober.

Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Selasa, penurunan itu mulai dari Rp 850--Rp 1.350 per liter, tergantung provinsi.

Adapun harga Pertamax turun Rp 850 per liter. Kini, harga bahan bakar tersebut di 10 provinsi menjadi Rp 12.100.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp 13.250 per liter dari sebelumnya Rp 14.470 per liter. Pertamax Green 95 turun Rp 950 per liter menjadi Rp 12.700.

Selanjutnya, bahan bakar Dex mengalami penurunan menjadi Rp 13.150 per liter, sedangkan Dexlite turun ke angka Rp 12.700 per liter.

Berikut daftar lengkap perubahan harga BBM nonsubsidi Pertamina:

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB