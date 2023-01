Harga Beras Mulai Bergejolak di Jakarta, Waduh!

jpnn.com, JAKARTA - Harga beras di wilayah DKI Jakarta terpantau mengalami kenaikan di beberapa jenis.

Dipantau dari laman resmi infopangan.jakarta.go.id harga beras IR I dipatok Rp 11.833 per kilogram naik Rp 46 per kilogram.

Harga tertinggi di Pasar Tomang Barat Rp 14 ribu per kilogram dan terendah di Pasar Kebayoran Lama Rp 9.500 per kilogram.

Harga beras IR III menjadi Rp 10.148 per kilogram. Harga beras tertinggi di Pasar Meriam yakni Rp 12 ribu per kilogram dan terendah di Kebayoran Lama Rp 8.500 per kilogram.

Harga beras pera IR 42 menjadi Rp 12.751 per kilogram atau naik Rp 5 per kilogram.

Harga tertinggi di Pasar Meriam hingga menyentuh Rp 16.500 per kilogram dan terendah di Pasar Pesanggarahan Rp 10 ribu per kilogram.

Kemudian, kenaikan juga terjadi pada harga cabai rawit hijau Rp 468 per kilogram.

Harga minyak goreng naik Rp 24 per kilogram menjadi Rp 15.463 per kilogram.