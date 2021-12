Harga Cabai Rawit Meroket, di Kalbar Tembus Rp 120 Ribu Per Kilogram

jpnn.com, PONTIANAK - Harga cabai rawit di Kalimantan Barat (Kalbar) meroket.

Dikutip dari Antara, penjual cabai di Pasar Flamboyan Biebi mengatakan harga tembus Rp 120 ribu per kilogram.

"Jika sudah agak layu Rp 90 ribu per kilogram. Sementara untuk harga cabai kering mencapai Rp 50 ribu per kilogram dan cabai keriting Rp 40 ribu per kilogram," ujar Biebi, di Pontiana, Minggu (5/12).

Biebi menjelaskan kenaikan cabai dapat dipicu permintaan tinggi, tetapi pasokan dari petani kurang.

"Harga cabai normal mulai Rp 35 ribu per kilogram, namun kini tembus Rp 120 ribu per kilogram," jelas dia.

Salah satu warga Marlina mengeluhkan kenaikan harga cabai yang signifikan.

"Biasanya saya sering menggunakan cabai untuk dijadikan sambal sebagai penambah rasa, tetapi karena kenaikan ini saya agak menguranginya, karena harganya yang mahal," ujar Marlina.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalbar Heronimus Hero mengatakan kenaikan harga cabai juga dipengaruhi oleh banjir yang terjadi di beberapa daerah.