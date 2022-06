Harga CPO Lagi-Lagi Turun, Cukup Dalam

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi Putri Rainun menyebutkan ada penurunan harga pada komoditas di wilayahnya.

Dia menjelaskan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Jambi pada periode 24-30 Juni 2022 mengalami penurunan senilai Rp 599 per kilogram.

"Harga turun dari Rp 11.108 per kilogram menjadi Rp 9.509 per kilogram, sedangkan Tanda Buah Segar (TBS) juga turun Rp 284 per kilogram dari Rp 1.975 per kilogram jadi Rp 1.691 per kilogram.

Harga inti sawit pada periode kali ini juga mengalami penurunan sebesar Rp 808 dari Rp 5.721 per kilogram menjadi Rp 4.913 per kiloram.

Menurutnya, penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, merupakan kesepakatan tim perumus.

"Disepakati oleh para pengusaha koperasi dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur," ungkap Putri Rainun.

Berikut daftar harga TBS selengkapnya:

1. Harga TBS sawit usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp 1.691 per kilogram