Harga Emas Antam Hari Ini Naik Tajam, Berikut Perinciannya

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam terpantau mengalami kenaikan pada hari ini, Senin (30/9) pagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, emas batangan Antam naik Rp3.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.464.000.



Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Senin (30/9), menjadi Rp1.304.000 per gram.



Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.



Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.



Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.



Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (Antara/jpnn)

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:



- Harga emas 0,5 gram: Rp782.000



- Harga emas 1 gram: Rp1.464.000



- Harga emas 2 gram: Rp2.868.000



- Harga emas 3 gram: Rp4.277.000



- Harga emas 5 gram: Rp7.095.000



- Harga emas 10 gram: Rp14.135.000



- Harga emas 25 gram: Rp35.212.000



- Harga emas 50 gram: Rp70.345.000



- Harga emas 100 gram: Rp140.612.000



- Harga emas 250 gram: Rp351.265.000



- Harga emas 500 gram: Rp702.320.000



- Harga emas 1.000 gram: Rp1.404.600.000