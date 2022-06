Harga Emas Antam Menyentuh Rp 999 Ribu Per Gram, Ternyata Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk atau Antam merilis harga dasar emas batangan yang kini menyentuh angka Rp 999 ribu per gram pada perdagangan hari ini Jumat (17/6).

Mengutip situs Logam Mulia, harga emas Antam pagi ini naik 0,50 persen atau sebesar Rp 5.000 dibandingkan kemarin (16/6) Rp 994 ribu per gram.

Di sisi lain, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam oleh Logam Mulia turut mengalami perubahan harga Rp 5.000 per gram yang sebelumnya Rp 870 ribu per gram menjadi Rp 875 ribu per gram atau naik 0,57 persen.

Dengan demikian, selisih harga emas dengan harga buyback hari ini adalah sebesar Rp 124 ribu per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam dari mulai pecahan 0,5 gram hingga satu kilogram:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 549.000

- Harga emas 1 gram: Rp 999.000

- Harga emas 2 gram: Rp 1.938.000

- Harga emas 3 gram: Rp 2.882.000

- Harga emas 5 gram: Rp 4.770.000

- Harga emas 10 gram: Rp 9.485.000

- Harga emas 25 gram: Rp 23.582.000

- Harga emas 50 gram: Rp 47.095.000

- Harga emas 100 gram: Rp 94.112.000

- Harga emas 250 gram: Rp 235.015.000

- Harga emas 500 gram: Rp 469.820.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 939.600.000

Selain kenaikan harga emas di pasar dalam negeri, di pasar internasional juga mengalami lonjakan akibat ditopang mata uang Amerika Serikat yang melemah.

Investor AS merespons keputusan Federal Reserve yang memberikan kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin sehari sebelumnya.