Harga Emas Hari Ini Anjlok Lagi, Siap-Siap Ada Kejutan Baru

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas merosot pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), menghentikan kenaikan selama dua sesi beruntun.

Penurunan harga emas terjadi karena investor bersiap untuk pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), namun pelemahan USD menahan kerugian lebih lanjut.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD 8,30 atau 0,48 persen, menjadi ditutup pada USD 1.719,10 dolar AS per ounce.

Emas berjangka naik USD 14 atau 0,82 persen menjadi USD 1.727,40 per ounce pada Jumat (22/7), setelah terangkat USD 13,2 atau 0,78 persen menjadi USD 1,713,40 pada Kamis (21/7).

Investasi safe heaven anjlok lantaran bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve AS akan mengadakan pertemuan kebijakan moneter pada Selasa-Rabu 26-27 Juli 2022.

Sebab, suku bunga diperkirakan akan naik sebesar 0,75 poin persentase ketika pertemuan ditutup pada Rabu (27/7).

Hal itu membuat daya tarik emas berkurang.

Kebijakan hawkish Federal Reserve telah mendorong USD mendekati level rekor, membuat emas jatuh ke level terlemah dalam sekitar 16 bulan sebelum mencatat rebound pekan lalu.