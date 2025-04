Harga Pangan Masih Bergejolak, tetapi Perlahan Turun

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan secara umum turun mulai cabai rawit merah menjadi Rp 80.004 per kilogram dari hari sebelumnya Rp 81.743 per kilogram.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp 55.221 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 57.521 per kilogram, lalu cabai merah besar di harga Rp 52.085 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 56.347 per kilogram.

Panel Harga Bapanas dilansir di Jakarta, Selasa, pukul 10.00 WIB memperlihatkan harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp 15.551 per kilogram turun tipis dari hari sebelumnya di harga Rp 15.591 per kilogram.

Sedangkan harga beras medium di harga Rp 13.663 per kilogram turun tipis dari hari sebelumnya Rp 13.755 per kilogram, lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog di harga Rp 12.588 per kilogram, turun tipis dari hari sebelumnya Rp 12.605 per kilogram.

Harga Minyakita juga turun menjadi Rp 17.540 per kilogram dari sebelumnya Rp 17.660 per kilogram. Kemudian, harga minyak goreng kemasan di harga Rp 20.479 per liter turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 20.723 per liter; minyak goreng curah di harga Rp 17.818 per liter turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 17.944 per liter.

Berikutnya komoditas bawang merah di harga Rp 42.930 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 44.631 per kilogram, lalu bawang putih bonggol di harga Rp 44.364 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 45.249 per kilogram.

Bapanas juga mencatat komoditas daging sapi murni di harga Rp 136.268 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 137.068 per kilogram, lalu daging ayam ras di harga Rp 36.851 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 37.286 per kilogram.

Kemudian harga telur ayam ras mencapai Rp 29.332 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 29.517 per kilogram.