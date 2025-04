Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Masih Rp 91.600 Per Kilogram

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum masih cukup tinggi.

Harga cabai rawit merah di harga Rp91.600 per kilogram, cabai merah besar mencapai Rp 52.100 per kilogram, cabai merah keriting Rp 53.600 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 31.500 per kilogram.

Kemudian, harga bawang merah di harga Rp 48.650 per kilogram.

Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, Kamis pukul 09.00 WIB selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp 45.550 per kilogram.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp 13.100 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp 12.550 per kilogram; beras kualitas medium I Rp14.300 per kilogram, begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp 13.750 per kilogram. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp15.850 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp14.950 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras di harga Rp 34.800 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 136.650 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp122.100 per kilogram.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp 19.700 per kilogram dan gula pasir lokal Rp 17.800 per kilogram.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp 19.250 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp 20.100 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp18.650 per liter.