Harga Pangan Masih Mahal, DPRD Bakal Panggil Anak Buah Anies Baswedan

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan (DKPKP) DKI Jakarta, PD Pasar Jaya, Food Station, dan PD Dharma Jaya.

Pemanggilan itu terkait masih mahalnya harga sejumlah bahan pangan pascalebaran 2022.

“Kemarin dalam pembahasan persiapan ramadan H+7 dari hari raya, kalau ada seperti ini kita lakukan pemanggilan konfirmasi masalahnya seperti apa,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail, Selasa (10/5).

Menurut dia, Pemprov DKI harus memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok pascalebaran idulfitri.

Dia mengatakan tidak ada alasan kelangkaan maupun lonjakan harga.

“Memang ada beberapa harga yang fluktuasinya cukup dinamis, ya, seperti cabai. Cabai merah keriting karena banyak faktor, ya,” tuturnya.

Berdasarkan informasi dari situs resmi infopangan.jakarta.go.id pada pukul 15.33 WIB per kilogram, daging sapi has Rp 153.333 per kilogram, daging sapi murni Rp 149.209, dan daging kambing Rp 141.875 per kilogram.

Kemudian, cabai merah keriting Rp 46.068 per kilogram dan cabai merah besar Rp 54.761 per kilogram.