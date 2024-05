Harga TBS Sawit Mitra Plasma di Riau Turun, Jadi Sebegini

jpnn.com, RIAU - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mitra plasma di Provinsi Riau kembali mengalami penurunan pada periode 8-14 Mei 2024.

Penurunan harga itu tertuang dalam hasil rapat penetapan harga yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim penetapan harga pada hari Selasa, 7 Mei 2024.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Disbun Provinsi Riau Defris Hatmaja mengatakan penurunan harga tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp 37,42 per Kg atau 1,31% dari harga minggu lalu.

“Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan turun menjadi Rp 2.822,95 per Kg,” kata Defris, Selasa (7/5).

Penurunan harga ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah turunnya harga CPO.

“Harga CPO lokal minggu ini turun rata-rata Rp 82,33 per Kg dari Rp 12.170,00 per Kg menjadi Rp 12.087,67 per Kg,” lanjutnya.

Meskipun harga TBS mengalami penurunan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan tim penetapan harga terus berupaya untuk memastikan harga yang ditetapkan sesuai dengan regulasi dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang bermitra.

Upaya itu dilakukan dengan perbaikan tata kelola penetapan harga dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.