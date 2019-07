Harga Tiket Dinaikkan, The Jakmania Ogah Datang ke Pakansari

jpnn.com, BOGOR - Suporter setiap Persija Jakarta The Jakmania memboikot laga PS TIRA Persikabo melawan Persija Jakarta di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (16/7) petang. Mereka tak sepakat dengan harga tiket yang dilepas oleh panitia pelaksana lokal.

"Kami dari Pengurus Pusat the Jakmania menyatakan keberatan atas harga tiket untuk the Jakmania yang ditempatkan di tribun timur Stadion Pakansari," bunyi pernyataan resmi dari The Jakmania.

Keberatan yang disampaikan tersebut sebagai bentuk perjuangan untuk memudahkan anggota mendukung Persija.

"Kami anggap bahwa harga tiket yang ditunjukan untuk the Jakmania tidak rasional. Jika pertandingan Big Match dijadikan alasan, lantas kategori yang sama saat PS TIRA Persikabo melawan Madura United jelas jauh lebih murah," ungkap The Jakmania.

Keberatan tersebut sangat beralasan, karena Persija sendiri baru bertanding hari rabu (12/7) di SUGBK. Setelah itu, Minggu (21/7) nanti, akan bermain di partai Final Piala Indonesia.

"Kami memikirkan bagaimana keadaan anggota kami yang ingin mendukung Persija Jakarta. Dengan ini juga, kami mendorong LIB sebagai operator Liga untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan suporter tim tamu, baik itu penempatan di tribun, keamanan, sampai dengan standarisasi harga tiket yang harus sesuai dengan kualitas stadion," ungkap The Jakmania.

