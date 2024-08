Hari Kedua BATIC 2024: Diawali Charity Morning Run Hingga Komitmen Telkom Grup Menerapkan ESG

jpnn.com, BALI - Para peserta Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2024 mengawali hari kedua dengan kegiatan Charity Morning Run.

Dengan mengangkat tema Charting a Sustainable Course, konferensi hari kedua berfokus pada bagaimana para pelaku industri mengintegrasikan praktik keberlanjutan pada operasional bisnis perusahaan.

Dalam diskusi panel yang mengangkat topik Industry’s Collaborative Effort to a Sustainable Future, VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri menjelaskan bagaimana TelkomGroup menjalankan bisnisnya dengan berlandaskan prinsip keberlanjutan di seluruh entitas perusahaan.

“Telkom memiliki program ESG yang bernama EXIST (ESG Existence for Sustainability by Telkom Indonesia). EXIST terbagi ke dalam tiga pilar, yaitu Right Environment Approach untuk pilar Environment, Right People untuk pilar Social, dan Right Governance untuk pilar Governance. Diimplementasikan melalui berbagai inisiatif perusahaan, seperti pengelolaan proteksi data, comply pada aturan dan tata kelola perusahaan, serta inclusivity, diversity, equality di lingkungan kerja kami,” jelas Gunawan.

“Untuk aspek lingkungan, Telkom Group tentunya mendukung penuh program Net Zero Emissions. Perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang kemudian akan mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan,” imbuh Gunawan.

Pada sesi diskusi panel tersebut diisi oleh Iman Muhammad, Regional Vice President / Country Director, Salesforce Indonesia; Julian Gorman, Head of APAC, GSMA; Kishan Thakarshi, Vice President of ESG Solutions, HSBC Global Banking; Yessie Yosetya, Director & Chief Enterprise Business & Corporate Affairs Officer, XL Axiata.

Sesi konferensi hari kedua juga menghadirkan Susumu Yoneoka, Senior Director, Finance, Sustainability (APAC), NTT Global Data Centers CBJ1 yang membawakan topik “Integrating Sustainable Practices in Data Center Operations: A Case Study from NTT GDC”.

Para peserta mengeksplorasi bagaimana implementasi strategi yang inovatif dan berkelanjutan dari salah satu perusahaan penyedia pusat data terkemuka, seperti mengadopsi solusi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan.