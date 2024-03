Hari Tuberkulosis Sedunia 2024, Otsuka Indonesia Raih Penghargaan dari EWTB

jpnn.com, JAKARTA - PT Otsuka Indonesia dan PT Amerta Indah Otsuka yang merupakan anak perusahaan dari Otsuka Pharmaceutical Co (Jepang) menerima Penghargaan Exemplar Award dari Ending Workplace Tuberculosis (EWTB).

Penghargaan bergengsi itu diumumkan bersamaan dengan momentum perayaan Hari Tuberkulosis Sedunia 2024, sekaligus mengakui kontribusi luar biasa dari perusahaan seperti Otsuka untuk menanggulangi tuberkulosis (TBC) di tempat kerja.

Penghargaan Exemplar Award diberikan oleh EWTB kepada perusahaan-perusahaan terpilih yang telah menunjukkan upaya yang sangat berdampak dalam mengatasi tuberkulosis di tempat kerja yang menjadi kontribusi kasus TBC yang tinggi di Indonesia.

EWTB adalah inisiatif bersama yang didukung oleh Global Fund, Stop TBC Partnership, World Economic Forum dan lebih dari 40 perusahaan terkemuka lainnya.

Diluncurkan pada 2020 untuk memperkuat dan memobilisasi peran sektor bisnis dalam mendeteksi, mengobati dan mencegah tuberkulosis di tempat kerja.

Sudarmadi Widodo, HCD & Corporate Communications Director Otsuka mengatakan Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu penyakit menular penyebab kematian terbesar di Indonesia.

Menurut data KEMENKES, ada lebih dari 1,000,000 (satu juta) orang hidup dengan TBC, sementara Indonesia memiliki target untuk mengeliminasi TBC pada 2030.

"Otsuka sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Kesehatan, menginisiasi program Free TBC at Workplaces sebagai wujud komitmen Otsuka sesuai dengan filosofi perusahaan yaitu Otsuka People Creating New Product for Better Health Worldwide. Program ini telah mendapat dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan," kata Sudarmadi Widodo dalam keterangan resmi, Jumat (22/3).