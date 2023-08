Harvest City Luncurkan Hana Business Square, Ruko Berkonsep 2 in 1

jpnn.com, JAKARTA - Pengembang properti Harvest City di kawasan Transyogi Cibubur, Jakarta Timur, mengeluarkan produk ruko Hana Business Square yang mengusung konsep inovatif Two in One.

Hana Business Square merupakan ruko 2 lantai yang dapat dimanfaatkan untuk 2 jenis usaha yang berbeda.

Ruko ini dibangun di area komersial terbaru di Distrik Sakura yang berdekatan dengan akses gerbang Setu, MM2100, Bekasi.

CEO Harvest City Semi Miettinen mengatakan kelebihan dari Hana Business Square adalah ruko dengan dua lantai yang masing-masing mempunyai akses tersendiri.

“Keuntungan memiliki ruko berkonsep Two In One di kawasan Hana Busineess Square, di lantai 1 dipakai sendiri, sementara lantai 2 bisa disewakan untuk membantu cicilan,” ucap Semi dalam keterangannya, Minggu (27/8)

Total unit yang akan di bangun di Hana Business Square sebanyak 54 ruko yang akan dipasarkan bertahap.

Terdapat 3 tipe yang ditawarkan, yaitu tipe Haru (LT63/LB 70), Hanami (LT 84/LB 93), dan Ichiyou (LT 84/LB94 hook).

Pihak Harvest City sendiri telah mulai menggelar acara Agent Gathering, Hana Business Square Product Knowledge, di Club House Ridge Crystal, Harvest City, pada Rabu (23/8) lalu.