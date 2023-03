Hasil Final All England 2023: China 2, Korea 2, Indonesia 1

jpnn.com - BIRMINGHAM - China dan Korea masing-masing meraih dua gelar di All England 2023.

Korea menguasai nomor tunggal putri dan ganda putri, sedangkan China tunggal putra dan ganda campuran.

Indonesia berjaya di nomor ganda putra.

Final nomor tunggal putri menjadi laga berdurasi paling lama ketimbang partai puncak sektor lainnya.

Laga yang mempertemukan An Se Young (Korea) vs Chen Yu Fei (China) di Utilita Arena, Birmingham, Minggu (19/3) malam WIB, itu berakhir setelah 75 menit. An menang rubber game 21-17, 10-21, 21-19.

Final ganda campuran juga harus dituntaskan dengan rubber game. Pasangan nomor satu dunia Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong butuh 64 menit menaklukkan ganda Korea 21-16, 16-21, 21-12.

Pada laga pemungkas All England 2023, yang merupakan nomor paling bergengsi, yakni tunggal putra, duel sesama pemain bukan unggulan dimenangi oleh Li Shi Feng.

Li Shi Feng (23 tahun) mengalahkan sesama pemain China Shi Yu Qi 26-24, 21-5.