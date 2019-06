Hasil FP2 MotoGP Belanda: Vinales Unjuk Gigi, Rossi Urutan Sembilan

jpnn.com, ASSEN - Maverick Vinales tampil galak dalam latihan bebas atau free practice (FP) 2 MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Jumat (28/6) malam WIB.

Pembalap Monster Yamaha itu menjadi yang paling cepat dengan catatan waktu terbaik satu menit 32,638 detik. Torehan waktu Vinales itu berjarak 0,180 detik dari Fabio Quartararo. Di FP1 Quartararo paling kencang dan Vinales posisi kedua. Nah, di FP2 Vinales pertama, Quartararo kedua.

A close look at @Rins42, @Petrux9 and @ValeYellow46 through the final chicane! ?



Getting this corner right could make or break their weekend! ????#DutchGP ???????? pic.twitter.com/WS55r6nJmt — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) June 28, 2019