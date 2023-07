Hasil Japan Open 2023: An Se Young Juara, 2 Hari Lagi jadi Nomor 1 Dunia

jpnn.com - TOKYO - An Se Young fantastis.

Cewek kelahiran Gwangju, Korea, 5 Februari 2002 itu menjadi juara Japan Open 2023 Super 750.

Pada laga final di Yoyogi 1st Gymnasium, Tokyo, Minggu (30/7) siang WIB, An mengalahkan He Bing Jiao (China) 21-15, 21-11, dalam laga berdurasi 44 menit (statistik BWF).

An mengontrol dan mendominasi permainan.

Akurasi An sempurna. Footwork pemain yang kini dilatih oleh Sung Ji Hyun itu juga makin menakjubkan.

Kemenangan tadi membuat An kini unggul rekor head to head atas He Bing Jiao 5-4.

Pada Selasa (1/8), An akan naik satu anak tangga, menjadi tunggal putri nomor satu dunia, menggusur Akane Yamaguchi (Jepang).

Tahun ini, An sudah melakoni sembilan final BWF World Tour, termasuk Japan Open 2023.