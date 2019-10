Hasil Lengkap Final Denmark Open 2019, Indonesia Juara Umum

jpnn.com, ODENSE - Tiga petahana mempertahankan gelarnya di ajang Denmark Open 2019 Super 750.

Tunggal putra ranking satu dunia Kento Momota (Jepang) menutup rangkaian laga final di Odense Sports Park, Odense, Minggu (20/10) malam WIB dengan mengalahkan pemain Tiongkok Chen Long 21-14, 21-12.

Momota juga merupakan juara tahun lalu setelah mengalahkan Chou Tien Chen 22-20, 16-21, 21-15.

Highlights | @momota_kento ???????? shows Odense again why he is no.1 in an impenetrable display against Chen Long ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/Gw0f08OHmQ — BWF (@bwfmedia) October 20, 2019