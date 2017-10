Hasil Liga Champions Grup A Sampai D

jpnn.com, PARIS - Lima klub yakni Manchester United (Grup A), Paris Saint-Germain (B), Barcelona (D), Manchester City (F) dan Besiktas (G) sempurna di tiga pertandingan (setengah putaran) hasil Liga Champions.

Dari kelima klub tadi, PSG paling sempurna. Klub bergelimang pemain mahal itu menjadi satu-satunya tim yang gawangnya masih perawan. Pasukan Unai Emery itu mencetak 12 gol.

Setelah setengah putaran, matchday lanjutan fase grup akan digelar awal November nanti. Di pertandingan keempat tersebut mulai bisa terlihat tim-tim yang memastikan diri melaju ke 16 Besar.

Berikut hasil pertandingan dan klasemen di Grup A hingga D, pul yang memainkan laga di Kamis (19/10) dini hari WIB. (adk/jpnn)

Grup A

Benfica 0-1 Manchester United

CSKA Moscow 0-2 Basel

No. Klub Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Manchester United 3 3 0 0 8-1 9

2. Basel 3 2 0 1 7-3 6

3. CSKA Moscow 3 1 0 2 3-7 3

4. Benfica 3 0 0 3 1-8 0

Grup B

Anderlecht 0-4 Paris Saint-Germain

Bayern Muenchen 3-0 Celtic

No. Klub Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. PSG 3 3 0 0 12-0 9

2. Bayern Muenchen 3 2 0 1 6-3 6

3. Celtic 3 1 0 2 3-8 3

4. Anderlecht 3 0 0 3 0-10 0

Grup C

Qarabag 0-0 Atletico Madrid

Chelsea 3-3 AS Roma

No. Klub Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Chelsea 3 2 1 0 11-4 7

2. AS Roma 3 1 2 0 5-4 5

3. Atletico Madrid 3 0 2 1 1-2 2

4. Qarabag 3 0 1 2 1-8 1

Grup D

Barcelona 3-1 Olympiacos

Juventus 2-1 Sporting

No. Klub Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Barcelona 3 3 0 0 7-1 9

2. Juventus 3 2 0 1 4-4 6

3. Sporting 3 1 0 2 4-5 3

4. Olympiacos 3 0 0 3 3-8 0