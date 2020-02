Hasil Liga Europa: MU Imbang, Arsenal dan Wolverhampton Menang

jpnn.com, BRUGGE - Anthony Martial menyelamatkan Manchester United dari kekalahan saat bertandang ke markas Club Brugge di Jan Breydel, Bruges, dalam leg pertama 32 Besar Liga Europa, Jumat (21/2) dini hari WIB.

Tuan rumah memimpin terlebih dahulu melalui gol Emmanuel Dennis pada menit ke-15. Gol tersebut lahir berkat umpan langsung kiper Simon Mignolet.

Martial menyamakan kedudukan pada menit ke-36. Gol tandang Martial menjadi penting karena menjadi modal bagi United menjelang pertandingan leg kedua yang akan berlangsung pekan depan.

Selain MU, para wakil Inggris lainnya, yakni Arsenal dan Wolverhampton Wanderers mendulang kemenangan pada pertandingan leg pertama. Alexandre Lacazette menjadi pahlawan Arsenal saat ia sukses menyambar umpan silang Bukayo Saka menjadi gol semata wayang pada laga yang dimainkan di kandang Olympiacos.

1 - Simon Mignolet is the first goalkeeper to provide an assist in the Europa League since Guilherme for Lokomotiv Moscow against Sporting Lisbon in September 2015. Launch. pic.twitter.com/lM0cNfpTmh — OptaJoe (@OptaJoe) February 20, 2020