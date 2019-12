Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Inggris Hingga Pekan ke-15

jpnn.com, JAKARTA - Liverpool boleh saja masih kukuh di puncak klasemen Liga Inggris (Premier League) hingga pekan ke-15. Namun, klub yang juga pantas menjadi sorotan saat ini ialah Leicester City.

Dalam laga pekan ke-15, Kamis (5/12) dini hari WIB, tim yang dilatih Brendan Rodgers itu membungkam Watford dengan skor 2-0 di King Power Stadium.

Kemenangan itu membuat Leicester memperpanjang catatan belum pernah kalah dalam tujuh laga beruntun di Liga Inggris.

Jamie Vardy dkk pun masih setia di posisi kedua klasemen dengan 35 poin, terpaut delapan angka dari Liverpool.

7 - Leicester City have now equalled their top-flight league record for consecutive wins (seven games), with the only previous occasion coming between December 1962 and March 1963. Heaven. pic.twitter.com/SRiYgFFbnt — OptaJoe (@OptaJoe) December 4, 2019