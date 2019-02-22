Hasil Pertandingan Liga Europa dan Tim yang Lolos ke 16 Besar
jpnn.com, JAKARTA - Liga Europa menyelesaikan babak 32 Besar, Jumat (22/2) dini hari WIB. Sejumlah klub papan atas yang terbuang ke kasta kedua kompetisi di Benua Biru ini, masih melanjutkan kiprahnya.
Sebut saja Arsenal, Chelsea, Inter Milan, Napoli hingga Sevilla lolos ke fase 16 Besar usai mengantongi keunggulan agregat.
Di Emirates Stadium, London, Arsenal selaku tuan rumah sukses menghajar BATE Borisov tiga gol tanpa balas. Dengan begitu, Arsenal lolos dengan keunggulan agregat 3-1.
Di kota yang sama, Chelsea berhasil mempermalukan Malmo dengan kedudukan 3-0. Kemenangan dengan skor besar juga diraih Inter Milan yang menjamu Rapid Vienna di Stadion Giuseppe Meazza. Dalam laga itu, tim asuhan Luciano Spalletti menang 4-0. (jpc/jpnn)
Hasil leg kedua 32 Besar Liga Europa
Sevilla 2-0 Lazio (Ben Yedder 20', Pablo Sarabia 78') Agregat Sevilla 3-0 Lazio
Dinamo Zagreb 3-0 Viktoria Plzen (Orisc 15', Dilaver 33' Petkovic 73') Agregat Dinamo Zagreb 4-2 Viktoria Plzen
Salzburg 4-0 Club Brugge (Schlager 17', Daka 29' 43', Dabour 90+4') Agregat Salzburg 5-2 Club Brugge
Napoli 2-0 Zurich (Verdi 43', Ounas 75') Agregat Napoli 5-1 Zurich
Eintracht Frankfurt 4-1 Shakhtar Donetsk (Jovic 23', Haller 27' 80', Rebic 88'/ Junior Moraes 63') Agregat Eintracht Frankfurt 6-3 Shakhtar Donetsk
Valencia 1-0 Celtic (Gameiro 70') Agregat Valencia 3-0 Celtic
Zenit 3-1 Fenerbahce (Ozdoev 4', Azmoun 37' 76'; Topal 43') Agregat Zenit 3-2 Fenerbahce
Villarreal 1-1 Sporting CP (Pablo Fornals 80'; Bruno Fernandes 45') Agregat Villarreal 2-1 Sporting CP
Arsenal 3-0 BATE Borisov (Volkov *OG 4', Mustafi 39', Papastathopoulos 60') Agregat Arsenal 3-1 BATE Borisov
Inter Milan 4-0 Rapid Vienna (Vecino 11', Ranocchia 18', Perisic 80', Politano 87') Agregat Inter Milan 5-0 Rapid Vienna
Genk 1-4 Slavia Praha (Trossard 10'; Coufal 23', Traore 53', Skoda 64' 68') Agregat Genk 1-4 Slavia Praha
Bayer Leverkusen 1-1 Krasnodar (Aranguiz 87'; Suleymanov 84') Agregat Bayer Leverkusen 1-1 Krasnodar (Krasnodar lolos usai unggul gol tandang)
Chelsea 3-0 Malmo (Giroud 55', Barkley 74', Hudson-Odoi 84') Agregat Chelsea 5-1 Malmo
Real Betis 1-3 Rennes (Lo Celso 41'; Bensebaini 22', Hunou 30', Niang 90+4') Agregat Real Betis 4-6 Rennes
Dynamo Kyiv 1-0 Olympiakos (Fran Sol 32') Agregat Dynamo Kyiv 3-2 Olympiakos
Benfica 0-0 Galatasaray Agregat Benfica 2-1 Galatasaray
Tim yang lolos ke 16 Besar
Arsenal (ENG)
Benfica (POR)
Chelsea (ENG)
Dinamo Zagreb (CRO)
Dynamo Kyiv (UKR)
Eintracht Frankfurt (GER)
Internazionale Milano (ITA)
Krasnodar (RUS)
Napoli (ITA)
Rennes (FRA)
Salzburg (AUT)
Sevilla (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Valencia (ESP)
Villarreal (ESP)
Zenit (RUS)
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