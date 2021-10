Hasil Piala Liga Inggris: Chelsea Menang Adu Penalti, Arsenal Pecundangi Leeds United

jpnn.com, LONDON - Arsenal dan Chelsea kompak lolos ke perempat final Piala Liga Inggris 2021/22 setelah mengalahkan lawan mereka masing-masing di fase 16 besar.

The Gunners menyingkirkan Leeds United 2-0, sementara The Blues menaklukkan Southampton via adu penalti.

Arsenal mencukur Leeds United 2-0 berkat gol yang dilesatkan Calum Chambers (55') dan Eddie Nketiah (69') pada laga yang berlangsung di Emirates Stadim, Rabu (27/10).

Kemudian Chelsea harus memainkan laga hingga babak tos-tosan usai di waktu normal hanya bermain imbang 1-1 dengan Southampton.

Bermain di hadapan publik sendiri, Stamford Bridge, Rabu (27/10) dini hari WIB, Chelsea unggul terlebih dahulu melalui aksi Kai Havertz pada menit ke-44'.

Sayang, gol Havertz di babak pertama bisa disamakan oleh pemain Southampton, Che Adams pada menit ke-47'.

Skor 1-1 akhirnya bertahan hingga akhir laga yang membuat pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti.

Pada babak ini, dua eksekutor The Saints, yakni Will Smallbone dan Theo Walcott gagal menjalankan tugasnya dengan baik.