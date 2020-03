Hasil Tes Rambut dan Darah Negatif Narkoba, Ririn Ekawati Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Artis Ririn Ekawati lega mengetahui hasil tes rambut dan darahnya negatif narkoba.

Ia lantas meminta maaf pada keluarga besarnya, dan pihak yang dirugikan atas pemberitaan kasus tersebut.

"Ini pelajaran banget buat saya sebagai pubic figure. Saya harus lebih berhati-hati melihat siapa orang terdekat saya," kata Ririn Ekawati di Polres Jakarta Barat, Senin (16/3).

Pemain film Di Balik 98 itu mengaku akan lebih selektif dalam berteman. Ia tidak ingin tersandung dalam kasus serupa untuk kedua kalinya.

"Saya berada di tempat yang salah dan bersama orang yang salah. Satu pesan saya buat semuanya, say no to drugs," ujarnya.

Diketahui, ibu dua anak itu diamankan polisi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada 7 Maret 2020. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan barang bukti pil happy five.

Baca Juga: Hasil Tes Rambut dan Darah Ririn Ekawati Keluar Pekan Ini

Ririn Ekawati sempat menjalani tes urine dan hasilnya dinyatakan negatif. Ia pun akhirnya dipulangkan.

Namun, ia kembali dijemput polisi untuk kembali menjalani tes rambut dan darah di BNN Lido, Jawa Barat. Namun, hasilnya negatif narkoba.(mg7/jpnn)