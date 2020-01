Hasil Undian 32 Besar Piala FA: City Jumpa Tim Kasta Kedua

jpnn.com, LONDON - Juara bertahan Piala FA Manchester City mendapat undian ketemu sama tim Championships (kasta kedua di bawah Premier League) Fulham di putaran keempat atau 32 Besar, sedangkan Liverpool masih menunggu pemenang antara Bristol City vs Shrewsbury Town yang masih harus melakoni laga ulang setelah keduanya main imbang 1-1.

Siapa pun yang dihadapi nantinya, Liverpool akan bertindak sebagai tim tandang dan mengingat lawannya dari tim kasta lebih rendah bakal menjadi kesempatan bagi manajer Juergen Klopp untuk melakukan rotasi sebagaimana dilakukannya ketika mempecundangi Everton dengan pemain-pemain lapis kedua.

Sejauh ini hasil undian putaran keempat Piala FA yang digelar di Emirates, London, Selasa (7/1) dini hari WIB hanya menghasilkan dua laga antara dua tim Premier League yakni Burnley menjamu Norwich City. Satu pertemuan lagi antara Bournemouth menghadapi Arsenal.

Namun, duel sesama Premier League bisa bertambah jika Tottenham Hotpsur menyingkirkan Middlesbrough di laga ulang, karena sudah ditunggu Southampton.

Demikian juga jika Watford bisa mengalahkan Tranmere Rovers agar bertemu pemenang antara Wolverhampton kontra Manchester United.

Sejumlah pertandingan di putara ketiga Piala FA masih harus diulang lantaran berkesudahan dengan hasil imbang dan ajang ini tak mengenal perpanjangan waktu dan adu penalti. (antara/jpnn)

Hasil undian putaran keempat Piala FA:

Watford/Tranmere vs Wolverhampton/Manchester United

Hull City vs Chelsea

Southampton vs Middlesbrough/Tottenham Hotspur

QPR vs Sheffield Wednesday

Bournemouth vs Arsenal/Leeds United

Northampton Town vs Derby County

Brentford vs Leicester City

Millwall vs Sheffield United

Reading/Blackpool vs Cardiff City/Carlisle United

West Ham United vs West Bromwich Albion

Burnley vs Norwich City

Bristol Rovers/Coventry City vs Birmingham City

Manchester City vs Fulham

Rochdale/Newcastle United vs Oxford United

Portsmouth vs Barnsley

Bristol City/Shrewsbury Town vs Liverpool