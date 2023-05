Hasil Undian & Jadwal Perempat Final Sudirman Cup 2023

jpnn.com - SUZHOU - Delapan negara berebut tiket semifinal Sudirman Cup 2023 di Suzhou Olympic Sports Centre, China pada Jumat (18/5).

Negara tersebut adalah China, Korea, Jepang, Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, dan Denmark.

Ada dua sesi perempat final besok, yakni pagi yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dan sesi sore yang dimulai pukul 16.00 WIB

Indonesia yang menghadapi juara bertahan sekaligus si tuan rumah China, main di sesi sore.



bwf



Tangkapan BWF TV

Satu perempat final lainnya yang juga dimaikan sore hingga malam ialah Denmark vs Malaysia.

Sementara itu, pada pagi dan siang besok ada match Thailand vs Jepang dan Taiwan vs Korea.

Pemenang dari Indonesia vs China akan berhadapan dengan terbaik dari pertemuan Thailand vs Jepang, sedangkan pemenang dari pertemuan Denmark vs Malaysia jumpa pemenang dari Taiwan vs Korea di semifinal. (adk/jpnn)