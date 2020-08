Hasil Undian Piala Thomas dan Uber 2020: Indonesia di Grup Berat

jpnn.com, KUALA LUMPUR - BWF menuntaskan undian Piala Thomas dan Uber 2020 yang digelar di Kuala Lumpur, Senin (3/8).

Dari undian tersebut, Indonesia, baik tim Thomas maupun tim Uber, sama-sama berada di grup yang berat.

Untuk Piala Thomas, Indonesia berada di Grup A bersama Malaysia, Belanda dan Inggris.

Pertemuan Indonesia vs Malaysia dan Indonesia melawan Inggris di grup ini bakal menarik.

BREAKINGGGG

Thomas Cup 2020 Group Stage Draw



A: INA MAS NED ENG

B: CHN TPE AUS FRA

C: DEN IND GER ALG

D: JPN KOR THA CAN



Who will advance to Quarter Final? Prediction guys?#TUC2020 pic.twitter.com/8wwk00kQTd — Badminton Talk (@BadmintonTalk) August 3, 2020