Hasil Undian Semifinal Piala FA: London Versus Manchester

jpnn.com, LONDON - Dua tim London dan dua dari Manchester mengisi tempat di semifinal Piala FA.

Dalam undian 4 Besar, Minggu (28/6) waktu di Inggris, Chelsea ketemu Manchester United, sementara Arsenal diundi jumpa Manchester City.

MU menjadi tim pertama yang meloloskan diri ke semifinal setelah mengalahkan Norwich City 2-1 dalam lawatan ke Carrow Road pada Sabtu (27/6), berkat gol sang kapten Harry Maguire dua menit jelang berakhirnya babak tambahan waktu kedua.

Sehari kemudian drama juga terjadi di Bramall Lane ketika Sheffield United harus mengakui keunggulan Arsenal kendati sempat menyamakan kedudukan tiga menit sebelum waktu normal berakhir tetapi Dani Ceballos mencetak gol pengunci kemenangan 2-1.

Back-to-back semi-finals ?

Back-to-back #EmiratesFACup trophies? ????



Here's how Pep's @ManCity made it through to the Emirates FA Cup semi-final for the second year running ???? pic.twitter.com/9dyWh06ld5 — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 28, 2020