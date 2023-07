Hasil VNL 2023: Aksi Spektakuler Yuki Ishikawa Itu jadi Buah Bibir

jpnn.com - GDANSK - Jepang menembus semifinal Volleyball Nations League atau VNL 2023 putra dengan mulus.

Pada perempat final di Ergo Arena, Gdansk, Polandia yang berakhir Jumat (21/7) dini hari WIB itu, tim Negeri Sakura mengalahkan Slovenia 3-0 (26-24, 25-18, 25-22).

Outside hitter Jepang yang juga kapten tim Yuki Ishikawa menjadi man of the match dengan 27 total poin, penampilan dengan skor tertinggi di perempat final VNL 2023.

Pemain nomor punggung 14 berusia 27 tahun itu tampil gila dengan 22 kill, empat block, dan satu ace.

Yuki Ishikawa. Foto: Volleyball World

Secara keseluruhan selama VNL 2023, Ishikawa telah menorehkan 232 poin (199 kill, 16 block, dan 17 ace) dan untuk sementara memimpin daftar best scorers

Ishikawa pun menjadi buah bibir di Polandia. Salah satu aksinya, yakni pada set pertama saat Jepang tertinggal 11-12 jadi viral.

Ketika itu terjadi reli panjang antara Jepang dan Slovenia.