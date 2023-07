Hasil VNL 2023: Brasil Sakit Hati, Polandia Ketemu Jepang di Semifinal

jpnn.com - GDANSK - Tuan rumah putaran final Volleyball Nations League atau VNL 2023 putra, Polandia, menyapu Brasil pada perempat final di Gdansk, Jumat (21/7) dini hari WIB. Ergo Arena, stadion berkapasitas 11.400 penonton menjadi saksi si empunya membabat Brasil 3-0 (26-24, 25-21, 25-20). Penonton yang mayoritas warga setempat, sudah meneror Brasil sejak awal. Baca Juga: Hasil VNL 2023: Argentina Hancur, Italia Jumpa AS di 4 Besar Saat lagu kebangsaan Brasil berkumandang, alunan musik mengiringi. Namun, ketika lagu kebangsaan Polandia, musik dimatikan, hanya suara seisi stadion yang terdengar bernyanyi lagu wajib bangsa Polska.

Suasana di Ergo Arena saat Polandia vs Brasil pada 8 Besar VNL 2023. Foto: Volleyball World Pada set pertama, Brasil tampak pengin lebih agresif. Namun, para pemain Polandia sudah menyiapkan tembok membendung serangan Ricardo Lucarelli dan kawan-kawan. Baca Juga: Hasil VNL 2023: Juara Bertahan Gugur, AS Tembus Semifinal Perolehan poin pada set ini superketat hingga jus 24-24. Polska memenanginya 26-24, tetapi poin terakhir tuan rumah didapat dari challenge. Ada kontroversi. Brasil sempat tak terima dengan hasil pengamatan video challenge itu. Pelatih Renan Dal Zotto dan kapten tim Bruno Rezende terlihat geram dan sakit hati.