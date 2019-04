Hat-trick ke Gawang Bilbao, Karim Benzema: Silakan Kalau Madrid Masih Perlu Nomor 9

jpnn.com, MADRID - Karim Benzema mencetak hat-trick saat Real Madrid menang 3-0 atas Athletic Bilbao di Santiago Bernabeu, Minggu (21/4) malam WIB.

Benzema mencetak dua gol lewat sundulan (menit ke-47 dan 76) ditambah satu gol lewat kaki kanan, saat gawang Bilbao sudah kosong di menit ke-90.

Tiga gol itu membuat Benzema telah mengoleksi 30 gol musim ini di semua kompetisi.

10 - @Benzema has scored 10 headed goals in all competitions this season more than any other top five European leagues player. Key. pic.twitter.com/7ldQRIBpH2 — OptaJose (@OptaJose) April 21, 2019