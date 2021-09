Hayaidesu Semarakkan Pasar Handgrip, Gaet Dua Influencer

jpnn.com - Hayaidesu Indonesia kembali hadir menyemarakkan pasar handgrip motor. Merek asli anak bangsa itu menghadirkan handgrip terbaru hasil berkolaborasi dengan dua influencer otomotif ibu kota yaitu Andi Akbar atau yang dikenal sebagai Atenx Katros Garage dan Alitt Susanto atau Shitlicious.

Handgrip hasil kolaborasi Atenx Katros dikonsepkan bagi para penikmat modifikasi motor yang desainnya kekinian.

“Modif motor itu bukan supaya bikin motor lu kelihatan lebih hedon atau bagus, tetapi modif itu supaya bikin motor lu jadi lu banget,“ ujar Atenx Katros dalam keterangan persnya, Rabu (29/9).

Sementara itu, handgrip hasil kolaborasi Shitlicious dinamai The Journey yang lebih berkonsepkan sebuah perjalanan.

“It’s not about the destination, it’s about the journey,” ujar Shitlicious.

GM Marketing dari Hayaidesu Pramondiaz Utomo Bako berharap para pengemudi roda dua bisa menikmati setiap momen jika menggunakan dua handgip hasil kolaborasi dengan dua influencer.

“Handgrip Hayaidesu merupakan sebuah universal handgrip yang memiliki material soft compound yang membuat Handgrip ini terasa empuk dan nyaman ketika digunakan,“ tutur Pramondiaz.

Adapun, kolaborasi dengan dua influencer menambah koleksi Handgrip milik Hayaidesu.