HBO Garap Enam Prekuel Game Of Thrones, Ini Sinopsisnya

jpnn.com, JAKARTA - HBO membocorkan beberapa prekuel Game Of Thrones yang mulai digarap setelah delapan musim pemutaran.

Berikut enam proyek prekuel Game Of Thrones yang digarap HBO melansir Hollywood Reporter, Sabtu (20/3).

1. House of the Dragon

Film ini berlatar 300 tahun sebelum munculnya kejadian di Game Of Thrones. P royek House of the Dragon menceritakan kerajaan Targaryen yang merupakan leluhur dari Daenerys yang akhirnya menguasai Westeros.

Nantinya seri ini akan menceritakan peperangan besar Targaryen yang direncanakan pengambilan gambarnya dilakukan di Inggris.

Penulis George RR Martin tetap akan menjadi Executive Producer untuk seri yang diharapkan tayang pada 2022 dengan 10 episode untuk musim pertama.

2. Dunk and Egg

Seri ini akan digarap berdasarkan novel populernya The Hedge Knight, The Sworn Sword, The Mystery Knight yang menceritakan kisah ksatria Sir Duncan the Tall (Dunk) dan pengawalnya (Egg) yang nantinya akan maenjadi Raja Aegon V Targaryen.