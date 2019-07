Game of Thrones Pecahkan Rekor Nominasi Emmy

jpnn.com - Fans boleh saja mencela musim kedelapan sekaligus penutup Game of Thrones (GoT). Sebaliknya, di ajang penghargaan acara TV Emmy Awards, penilaian tim juri berkata lain. Dalam pembacaan nominasi Emmy Awards 2019 oleh Ken Jeong dan D'Arcy Carden pada Senin (15/7) waktu setempat, GoT meraih total 32 nominasi.

Catatan tersebut adalah yang terbaik di sepanjang keikutsertaan GoT di Emmy Awards. Rekor sebelumnya, pada 2016, musim keenam serial garapan David Benioff dan D. B. Weiss itu meraih 23 nominasi. Raihan tinggi tersebut sekaligus jadi ''pamitan'' GoT lantaran serial itu berhenti.

GoT menyumbang nyaris seperempat total nominasi yang diraih HBO tahun ini. Pada 2019, jaringan TV kabel premium tersebut mengumpulkan 137 nominasi. Terbanyak jika dibandingkan dengan stasiun TV maupun layanan streaming lain. Bahkan, selisihnya dengan Netflix di peringkat kedua pun cukup jauh. HBO unggul 20 nominasi jika dibandingkan dengan Netflix.

Tahun 2019 juga jadi tahunnya James Corden. Pembawa acara The Late Late Show itu menjadi individu yang paling banyak masuk nominasi. Corden masuk di enam nominasi. Host asal Inggris tersebut jadi kandidat kuat lewat segmen Carpool Karaoke. Dia naik mobil bersama musisi sambil menyanyikan lagu hit mereka.

Pengumuman nominasi Emmy Awards 2019 juga menyisakan satu pertanyaan besar. Siapa host-nya? Sebab, dalam pembacaan nominasi, Jeong dan Carden sama sekali tidak menyinggung perkara pembawa acara Emmy. Mereka hanya menyebutkan, acara bakal berlangsung pada 22 September waktu setempat di Microsoft Theatre, Los Angeles.

Tahun sebelumnya, Emmy Awards dipandu Colin Jost dan Michael Che. Rating-nya turun 11 persen dari tahun sebelumnya. Bisa jadi, tahun ini Emmy bakal mengikuti jejak Oscars yang dilaksanakan hostless alias tanpa pembawa acara. Walau tanpa host, di luar dugaan, acara itu justru sukses. Rating dan jumlah penontonnya naik signifikan jika dibandingkan dengan 2018. Naik di angka 7,7 persen dengan total 29,6 juta penonton. (Variety/The Hollywood Reporter/fam/c22/nda)