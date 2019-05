Ending Game of Thrones Menyisakan Banyak Misteri

jpnn.com - Delapan tahun penantian tentang siapa yang akhirnya memenangkan permainan perebutan takhta telah usai. Episode final serial HBO Game of Thrones (GoT) season 8, The Iron Throne, ditayangkan kemarin, Senin (20/5).

Episode itu berakhir bahagia bagi beberapa karakter, terutama House Stark. Tapi, juga merupakan ending yang tragis untuk banyak karakter besar.

Setelah menghancurkan King's Landing dan membunuh ribuan orang tak bersalah, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) akhirnya merebut Iron Throne. Daenerys yang sebelumnya menjadi karakter pahlawan favorit banyak orang berubah menjadi sosok yang terlalu kejam.

Menurut Clarke, tindakan itu adalah bentuk kemarahan Daenerys karena masih ada yang tidak bisa menerimanya, padahal sudah banyak pengorbanan yang dia lakukan. Kehilangan sahabat -Missandei (Nathalie Emmanuell)-, dikhianati, serta kehilangan setengah pasukan dan dua naganya, Rhaegal dan Viserion.

''Tiba-tiba orang-orang ini berbalik dan berkata, 'Kami tidak menerimamu'. Tapi, Daenerys sudah terlalu jauh. Dia sudah membunuh begitu banyak orang. Dia tidak bisa kembali,'' ujarnya, sebagaimana dilansir Entertainment Weekly. Karakter Daenerys berakhir dengan kematian yang tragis di tangan keponakan sekaligus (mantan) kekasihnya, Jon Snow (Kit Harington).

Banyak fans yang belum rela dengan kematiannya. Namun, Harington mengatakan bahwa kematian Daenerys adalah logis. Sebab, dia telah melakukan banyak hal buruk. Termasuk membakar orang tidak bersalah hidup-hidup. ''Jadi kalau aku harus ngomong ke penonton: Kalau kamu menyangkal tentang perempuan ini, berarti kamu keliru. Kamu jelas tahu ada yang salah dengannya,'' ujarnya dilansir dari Digital Spy.

Sementara itu, Bran (Isaac Hempstead Wright) akhirnya terpilih untuk menduduki Iron Throne dan memimpin Six Kingdoms. Sansa (Sophie Turner) menjadi Queen in the North. The North kini menjadi kerajaan independen. Arya (Maisie Williams) memilih untuk mengeksplorasi wilayah Barat dari Westeros (West of Westeros). Fans sangat menginginkan adanya spin-off tentang petualangan Arya dalam melampaui Sunset Sea.