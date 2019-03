Banjir Clue di Trailer Game of Thrones Season 8

jpnn.com - Dua tahun sejak Game of Thrones season 7, para fans sudah ''kelaparan'' menanti kabar tentang season 8 yang akan tayang pada 14 April. Kemarin, Rabu (6/3) HBO akhirnya merilis trailer pertama season final tersebut.

Gelap dan menegangkan. Kesan tersebut didapat dari video berdurasi dua menit itu. Meski memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, ada beberapa clue yang mengindikasikan bahwa season final ini akan berlangsung sangat epik.

Trailer dibuka dengan wajah menegangkan Arya (Maisie William). Darah mengalir di dahi dan mata kanannya. Dia berlari menyusuri lorong gelap yang tampak seperti Winterfell.

Napasnya terengah-engah seperti sedang dikejar-kejar sesuatu. Entah manusia atau bukan. ''Aku tahu kematian. Dia punya banyak wajah. Aku berharap bisa melihat yang satu ini,'' ujarnya.

Scene kemudian berganti dengan Arya menggenggam sebuah senjata. Bukan Needle, melainkan pisau berbahan dragonglass yang mampu membunuh White Walkers.

Selain itu, salah satu hal yang paling menarik dari trailer kali ini adalah kemunculan Golden Company. Dari season 7 lalu penonton mengetahui bahwa Cersei Lannister (Lena Headey) akan mengirim Euron Greyjoy (Pilou Asbaek) ke Essos dalam sebuah misi.

Rupanya, Euron merekrut sebuah pasukan tentara bayaran legendaris bernama Golden Company. Pasukan spesial itulah yang akan membantu Cersei dalam perang.

Golden Company tiba dengan kapal yang dipimpin seorang pria berbalut busana berwarna emas dan rambut blonde klimis. Berdasar novel A Song of Ice and Fire oleh George R.R. Martin, pria itu adalah Jenderal Harry Strickland (Marc Rissmann). Dalam scene lain, Cersei terlihat berada di atap King's Landing bersama Qyburn (Anton Lesser).

Sumber : Jawa Pos