HBO Daftarkan GoT ke Emmy

Game of Thrones

jpnn.com - Fans mencela habis-habisan musim kedelapan sekaligus pemungkas Game of Thrones (GoT). Meski, ada pula yang mengapresiasi. Bagi HBO, seri adaptasi novel George R.R. Martin itu tetap layak diganjar penghargaan.

Pada Senin (10/6) waktu setempat, tepat di pembukaan pendaftaran kandidat pengisi nominasi, GoT didaftarkan untuk setidaknya lima nominasi besar Emmy Awards 2019. Salah satunya, di nominasi Outstanding Directing for a Drama Series.

Di kategori penyutradaraan tersebut, HBO mengirim The Iron Throne, The Last of Starks, dan The Long Night sebagai kandidat calon. Padahal, ketiganya menempati rating terburuk di sepanjang penayangan GoT.

Total, mereka mencalonkan kandidat di 25 nominasi, mulai kategori produksi, teknis, hingga individu. Hasil saringan final -termasuk seri dari stasiun lain- akan diumumkan pada 16 Juli.

Kolumnis Vanity Fair Joanna Robinson menyatakan, keputusan HBO mendaftarkan GoT ke kategori penulisan naskah dan penyutradaraan terbaik adalah ide buruk. ''Yang mereka kirimkan enggak ada yang oke. Sebal sekali,'' cuitnya.

Musim kedelapan GoT, yang paling ditunggu fans, justru menuai rating paling buruk. Di Rotten Tomatoes, skornya hanya 53 persen. Amat jauh bila dibandingkan dengan rating tujuh musim pendahulu yang selalu di atas 90 persen. Sepanjang tujuh musim, seri yang dibintangi Kit Harington dan Emilia Clarke itu sudah memenangkan 42 piala Emmys dari total 132 nominasi. (The Independent/Vanity Fair/fam/c14/nda)