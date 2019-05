Goodbye Game of Thrones: 8 Season, 73 Episode, Segudang Rekor

Game of Thrones

jpnn.com - Tujuh puluh tiga episode, delapan season, terbentang selama delapan tahun. Perjalanan serial Game of Thrones yang demikian menyita perhatian dunia akhirnya selesai.

Episode The Iron Throne menjadi akhir perjalanan para karakter serial adaptasi novel fantasi yang berjudul A Song of Ice and Fire karya George R.R. Martin itu.

''Bagaimana perasaanmu bahwa ini telah usai? Tidak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan perasaanku,'' kata Kit Harington, pemeran Jon Snow, sebagaimana dilansir dari Entertainment Weekly. (adn/c18/ttg)

8 Season GoT yang Penuh Rekor

Paling Banyak Ditonton

Game of Thrones (GoT) adalah serial entertainment yang paling banyak ditonton tahun ini. Episode The Bells paling hebat karena ditonton 18,4 juta viewer, termasuk dari streaming. Per episode season 8 rata-rata mencatat 43 juta viewer.

Paling Banyak Dibajak

Season 8 saja dibajak 54 juta kali. Penonton ilegal paling banyak di India, yakni 9,5 juta pada hari pertama season 8. Diikuti Tiongkok dengan 5,2 juta penonton.