Heboh! Diundi Duel Lawan Real Madrid, Pemain Unionistas Girang Sampai Naik ke Kursi

jpnn.com, SALAMANCA - Para pemain Unionistas de Salamanca merayakan hasil undian babak ketiga Copa del Rey, yang mempertemukan mereka dengan Real Madrid.

Dalam sebuah potongan video klub, tampak para pemain klub Segunda B (kompetisi kasta ketiga di Liga Spanyol setelah La Liga dan La Liga SmartBank) itu menunggu detik-detik hasil undian.

Setelah keluar nama mereka dan Real Madrid, euforia pun datang.

Ada yang histeris, berteriak, berlompatan, sampai ada yang naik ke kursi.

????? VÍDEO | ¡¡¡La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 14, 2020

Babak ketiga atau 32 Besar Copa del Rey akan dimainkan pada 22 hingga 24 Januari dalam format pertandingan tunggal. (as/jpnn)

Hasil undian babak ketiga Copa del Rey:

Ibiza vs Barcelona

Logrones vs Valencia

Cultural Leonesa vs Atletico Madrid

Unionistas Salamanca vs Real Madrid

Ebro vs Leganes

Badajoz vs Eibar

Badalona vs Granada

Receativo Huelva vs Osasuna

Rayo Vallecano vs Real Betis

Mirandes vs Celta Vigo

Tenerife vs Real Valladolid

Girona vs Villarreal

Elche vs Athletic Bilbao

Real Zaragoza vs Real Mallorca

Sevilla vs Levante

Real Sociedad vs Espanyol