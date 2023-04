HEI Schools Senayan Hadirkan Kurikulum Finlandia Berkonsep Ruang Belajar yang Menyenangkan

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah PAUD dan TK HEI Schools Senayan membawa metode pembelajaran Finlandia terbaik yang diadaptasi dengan kurikulum lokal untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Indonesia.

Konsep tersebut resmi diperkenalkan melalui gelar wicara bertemakan ”HEI Schools Senayan: Building the Best Learning Environment through Play”.

Co-Founder and Director of HEI Schools Senayan Arthalia Irawan Larsen mengatakan sejak hadir di Indonesia, HEI Schools Senayan memiliki misi untuk membawa keunggulan pendidikan Finlandia dalam perkembangan anak usia dini melalui pendekatan play-based learning.

"Kurikulum di HEI Schools disusun dan selalu diperbarui mengikuti kebutuhan perkembangan anak usia dini di seluruh dunia, berdasarkan hasil temuan riset Universitas Helsinki yang diakui dunia internasional," ujar Arthalia dalam keterangan tertulis, Jumat (7/4).

Selain itu, universitas tertua dan terbesar di Finlandia Helsinki juga rutin menyampaikan informasi terbaru serta terpercaya seputar pendidikan anak usia dini ke jaringan HEI Schools seluruh dunia.

Salah satu hasil riset terpenting mereka, yakni perlunya lingkungan yang memaksimalkan masa emas anak-anak secara holistik, perkembangan otak, dan pertumbuhan mental anak.

"Ketika lingkungan aman sudah tersedia, riset tersebut kemudian mendorong orang tua dan guru sebagai fasilitator belajar anak untuk memberi stimulasi belajar melalui interaksi yang sesuai, yaitu bermain," ungkapnya.

Menurut Artha, ketika bermain anak juga memiliki kesempatan untuk melakukan kesalahan dalam konteks yang aman, hal ini akan membantu mereka mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang sebuah konsep yang sedang dipelajari.