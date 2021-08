Hendrawan Mengingatkan Presiden Jokowi Soal Hasil Survei

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Hendrawan Supratikno mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak cepat puas dengan hasil survei yang menyebut kinerja pemerintah cukup baik.

Hendrawan mengajak pemerintah menjadikan hasil survei tersebut sebagai vitamin agar kinerja ke depan makin baik.

Dia mengingatkan, tantangan bisa saja makin berat karena dampak pandemi Virus Corona COVID-19 masih terus mengintai.

"Situasi kondisi yang dihadapi tidak mudah. Dalam situasi kondisi ini, hasil survei yang baik tentu harus dijadikan vitamin untuk bekerja lebih keras. Good is not enough when better is possible," ujar Hendrawan dalam keterangannya, Minggu (15/8).

Hendrawan mengomentari hasil survei Charta Politika Indonesia yang menyebut 62,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di masa pandemi.

Survei pada 12-20 Juli, melibatkan 1.200 responden di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Siti Zuhro Berharap Presiden Bahas Hal ini Pada Pidato Kenegaraan

Hendrawan mengatakan tidak ada penyebab tunggal kepuasan masyarakat terkait hasil survei tersebut.

Menurut dia, salah satu faktor yang membuat masyarakat optimistis adalah terkendalinya situasi kondisi sosial politik.